Inter, l’esito degli esami di Pavard: ecco quanto potrebbe stare fuori

In mattinata, come recita il comunicato ufficiale diffuso dal club nerazzurro, Pavard ha svolto degli esami clinico-strumentali per capire l'entità del suo infortunio presso l'Istituto Humanitas, a Rozzano. Le visite hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra per l'ex Bayern Monaco e Stoccarda.