Infortunio Mandzukic: ecco la speranza del Milan | News

Mandzukic, la speranza del Milan

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sui tanti infortunati in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli giovedì giocherà l’andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United, mentre domenica ci sarà la partita di San Siro contro il Napoli di Gattuso.

Per quanto riguarda Mario Manduzkic, la speranza di Pioli è di averlo a disposizione per la sfida contro i partenopei. La presenza del croato sarebbe fondamentale, considerando che l’attaccante è stato acquistato proprio per sostituire Zlatan Ibrahimovic. Intanto, non solo infortuni, ma anche calciomercato: possibile derby low cost con l’Inter.