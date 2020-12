Infortunio Ibrahimovic, lo svedese spera di rientrare contro la Juve | News

Ultime Notizie Milan News: l’infortunio di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Brutta tegola in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic, il leader di questa squadra, si è fatto male nuovamente a Milanello. «Soffusione emorragica, controllo fra dieci giorni», il che significa che il 2020 dello svedese è finito. Ora sarà difficile sostituirlo, con Rafael Leao e Ante Rebic che non hanno entusiasmato in questo inizio di stagione.

Tuttosport, in edicola questa mattina, fornisce dei piccoli aggiornamenti. Un nuovo controllo verrà effettuato tra il 27 e il 29 dicembre, cioè quando saranno passati 10 giorni dall'infortunio di ieri. La speranza di Ibrahimovic è quella di rientrare contro la Juventus il 6 gennaio, ma sarà dura.