Infortunio Ibrahimovic il Milan non vuole correre rischi | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic freme per rientrare

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di rientrare in campo. Il recupero procede nei migliori dei modi, con lo svedese che spera di essere convocato per la partita contro la Sampdoria.

Venerdì sarà il giorno chiave per capire se Ibra possa essere o meno convocato per la gara di Marassi. Il Milan in ogni caso non vuole correre alcun tipo di rischio, e dunque è probabile che lo svedese possa rientrare o in Europa League contro lo Sparta Praga o in Serie A contro il Parma. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>