Infortunio Gabbia: ecco i tempi di recupero | Milan News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Gabbia

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, fa il punto sulle condizioni di Matteo Gabbia, infortunatosi contro il Parma. Il difensore ha riportato una lesione distrattiva di primo/secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Gabbia, che ci ha tenuto a ringraziare tutti per i messaggi di affetto ("Grazie per i tanti messaggi che mi avete mandato. Fortunatamente è meno grave del previsto. Non vedo l'ora di tornare), non tornerà prima di sei settimane. Pioli spera nel recupero di Simon Kjaer per la partita contro il Sassuolo.