Infortuni Milan, Calabria ancora out. Loftus-Cheek in dubbio

Davide Calabria, capitano rossonero, ha lavorato a parte oggi a Milanello e, pertanto, non sarà della partita. Avrà bisogno di qualche altro giorno per recuperare. Discorso diverso, invece, per Ruben Loftus-Cheek. L'inglese ha lavorato per metà con un allenamento personalizzato in campo e per metà in palestra.