Milan, quando il rientro di Bennacer? Scopriamolo assieme

Scopriamo insieme quando rientrerà in campo di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, dopo il brutto infortunio rimediato in nazionale

L'entità dell'infortunio ha reso necessario un intervento chirurgico complesso, e i medici stimano che il recupero richiederà ancora tre mesi. Questo lungo periodo di assenza rappresenta una sfida non solo per Bennacer, ma anche per la squadra. Infatti, la rosa del Milan dovrà adattarsi a questa situazione, con i centrocampisti disponibili che saranno chiamati a intensificare il loro impegno e a coprire il vuoto lasciato dal giocatore.