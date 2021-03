Infortunati Milan: recuperato Tonali. Su Theo e Rebic … | News

Infortunati Milan: buone notizie per Tonali

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è perfettamente recuperato per Manchester United-Milan, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì, ore 18:55, ad ‘Old Trafford‘. Lo ha riferito ‘Sky Sport‘.

Provano ad essere del match nel ‘Teatro dei Sogni‘ anche Theo Hernández e Ante Rebić che, oggi, hanno svolto un lavoro personalizzato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) con l’obiettivo di non mancare contro i ‘Red Devils‘.

Invece, Zlatan Ibrahimović e Ismaël Bennacer hanno svolto terapie. Primi giorni di corsa, infine, per Mario Mandžukić. Il croato, ex Juventus, dovrebbe rientrare nel fine settimana a ‘San Siro‘ contro il Napoli in campionato.

Intanto, il Milan trova l’attaccante da affiancare ad Ibrahimovic >>>