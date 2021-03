Infortunati Milan: le date del possibile ritorno in campo | News

Infortunati Milan: il punto della situazione

Il Milan di Stefano Pioli ha, al momento, tanti calciatori infortunati nell’organico della Prima Squadra. Ieri, per esempio, in occasione della partita poi vinta per 0-2 sul campo dell’Hellas Verona, mancavano ben 7 elementi al tecnico rossonero. Nella fattispecie, erano fuori il difensore Theo Hernández ed i centrocampisti Ismaël Bennacer, Sandro Tonali (in panchina, sì, ma per onor di firma) e Hakan Çalhanoğlu. Quindi, gli attaccanti Ante Rebić, Mario Mandžukić e Zlatan Ibrahimović.

Assente, per qualche piccolo problema fisico, anche Daniel Maldini. Come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nella giornata odierna il Milan sottoporrà tutti a nuovi controlli medici. Questo in modo da poter stabilire, con più certezza, quando i calciatori infortunati del Diavolo potranno, gradualmente, tornare in campo. Theo Hernández (contusione al perone), Tonali (contrattura al flessore) e Rebić (infiammazione all’anca), presumibilmente, saranno già disponibili per Manchester United-Milan di giovedì, andata degli ottavi di Europa League.

Quindi, in occasione di Milan-Napoli di domenica 14, a ‘San Siro‘, potrebbero rivedersi tra i convocati altri tre giocatori. Nello specifico, Bennacer (problema al flessore), Çalhanoğlu (edema ai flessori mediali) e Mandžukić (lesione al bicipite femorale). Per quanto concerne, invece, Ibrahimović, il Milan conta di riaverlo a disposizione per giovedì 18, quando, a ‘San Siro‘, arriveranno i ‘Red Devils‘ di Ole Gunnar Solskjær per la gara di ritorno degli ottavi della competizione europea. Intanto, il Milan trova l’attaccante da affiancare ad Ibrahimovic >>>