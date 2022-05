Ibrahimovic, non è finita: lo svedese vuole continuare a giocare | PM News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, vuole continuare a giocare: il suo futuro dipenderà anche dalla nuova proprietà

Zlatan Ibrahimovic non molla. L'attaccante, nella giornata di oggi, è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet a Lione. Ci vorranno 7-8 mesi per vederlo nuovamente in campo. In tanti si chiedono dunque se lo svedese continuerà a giocare o se quella con il Sassuolo è stata la sua ultima partita di una carriera davvero gloriosa.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Ibrahimovic vuole continuare a giocare. L'operazione è stata fatta proprio per questo: lo svedese ha voluto eliminare tutti i problemi del suo ginocchio per ritornare nuovamente in campo per giocare e dare il suo contributo. Il suo futuro al Milan però dipenderà ovviamente anche dalla nuova proprietà, che dovrebbe prendere il posto il fondo Elliott nelle prossime settimane. A Redbird spetterà l'ok finale per decidere se Ibrahimovic potrà ancora vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.