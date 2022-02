Ibrahimovic, recupero incerto: lo svedese vuole essere al top per il derby

I tifosi del Milan si chiedono quando tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic: lo svedese vuole essere al top della forma per il derby

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Lo svedese, così come ha sottolineato Stefano Pioli, sta facendo di tutto per recuperare dall'infortunio al tendine d'Achille destro. Nella giornata di ieri Ibra è stato tutto il tempo in palestra, non seguendo i compagni di squadra, che invece hanno svolto il lavoro sul campo.

Ma quando tornerà Ibrahimovic? Al momento non ci sono certezze. Questa infiammazione sembrava essere un problema di poco conto, mentre i tempi si stanno allungando. Il centravanti non ci sarà sicuramente domenica contro la Sampdoria, mentre c'è qualche speranza per la trasferta di Salerno, anche se nulla è scontato al momento. L'obiettivo di Ibrahimovic in ogni caso è quello di arrivare al top della condizione per il derby di CoppaItalia contro l'Inter: c'è un nuovo trofeo da conquistare. Intanto due giocatori lasciano un indizio social.