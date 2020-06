Ibrahimovic, fra oggi e domani nuovi controlli al polpaccio

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, i tifosi del Milan aspettano con ansia il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, la cui assenza è stata particolarmente pesante nella partita contro la Juventus di Coppa Italia di venerdì scorso.

Stando alle ultime indiscrezioni, fra oggi e domani Ibrahimovic si sottoporrà a nuovi controlli al polpaccio per capire esattamente i tempi di recupero. Zlatan freme per tornare in campo già magari dalla partita di lunedì prossimo contro il Lecce, ma lo staff medico rossonero vuole procedere con cautela. INTANTO GAZIDIS DEVE RISOLVERE DIVERSE GRANE SOCIETARIE, CONTINUA A LEGGERE >>>