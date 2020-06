Ibrahimovic, clamorosa ipotesi di ritorno già in Lecce-Milan

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic vuole tornare leader in campo del Milan e sta accelerando i tempi di recupero. Nel corso del tg sportivo su Italia 1, Sportmediaset, si è parlato della clamorosa possibilità che lo svedese possa tornare a disposizione di Stefano Pioli già per la prima di campionato post-lockdown: Lecce-Milan.

Un’ipotesi che al momento non trova riscontro positivo da parte dello staff medico rossonero, che preferisce una maggiore calma e cautela. La lesione al polpaccio non è grave, fortunatamente, ma l’età di Ibra condiziona anche alcune sclelte da parte dei dottori. Più verosimilmente la data preista per un rientro di Ibrahimovic è quella del prossimo 28 giugno, per Milan-Roma. Siamo in attesa di ulteriori conferme, ma quel che importa è il pieno recupero del giocatore.

Dopo l’acceso confronto con Ivan Gazidis, Ibra ha voglia di tornare ad essere decisivio in campo. Ieri ha saltato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus e probabilmente avrà sofferto maledettamente a guardarla dalla tv. Soprattutto per l’andamento del match. All’andata fu tra i migliori, e già quella sera avvertì l’ingiustizia per quel rigore nel finale concesso ai bianconeri, alla fine risultato decisivo.

