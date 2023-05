Nella giornata odierna l'Hellas Verona ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale in merito al report della seduta odierna. Gli scaligeri giocheranno il prossimo match contro l'Empoli, ma un giocatore probabilmente ha già terminato la propria stagione e si tratta di Darko Lazovic. Il centrocampista serbo, infatti, dopo essere uscito per infortunio nell'ultimo incontro con l'Atalanta, ha svolto gli esami che ne hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Questo guaio fisico lo costringe a saltare anche la sfida al Milan, valida per l'ultimo turno del campionato di Serie A. Di seguito il corpo della nota.