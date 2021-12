Genoa-Milan, Kjaer infortunato: le condizioni del danese | PM News

Simon Kjaer fuori al 5' di Genoa-Milan, lasciando il posto in campo a Matteo Gabbia. Ecco come sta il numero 24 dei rossoneri di Stefano Pioli

Simon Kjaer è uscito al 5' di Genoa-Milan, lasciando il suo posto in campo a Matteo Gabbia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il numero 24 dei rossoneri di Stefano Pioli ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Domani verranno effettuati gli accertamenti del caso. Speriamo si non tratti di nulla di troppo grave per il difensore centrale danese del Diavolo. Segui qui il LIVE del match di 'Marassi' >>>