Florenzi ha lasciato il ritiro dell’Italia: le sue condizioni | PM NEWS

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, non prenderà parte a Turchia-Italia di domani e farà rientro a Milanello. Ecco come sta l'azzurro

Stamattina Roberto Mancini , Commissario Tecnico della Nazionale Italiana , ha annunciato che Alessandro Florenzi ( Milan ) e Matteo Politano ( Napoli ) avrebbero lasciato il ritiro azzurro e che non sarebbero stati disponibili per Turchia-Italia , amichevole di domani sera, ore 20:45 , a Konya.

Mancini aveva anche aggiunto che Florenzi e Politano avevano accusato dei problemi di natura fisica. Secondo quanto risulta, per il numero 25 rossonero si tratta di un ginocchio gonfio a causa di un sovraccarico di lavoro. Pertanto, a quanto pare, non sembrerebbe essere nulla di grave per Florenzi.