Chelsea, rottura del legamento crociato per Broja: stagione finita | News

Grave infortunio subito da Armando Broja. Nei giorni scorsi l'attaccante del Chelsea è stato costretto ad uscire in barella durante il match amichevole contro l'Aston Villa dopo aver subito una botta al ginocchio. Le urla di dolore non lasciavano presagire nulla di buono e infatti il club inglese ha dato una notizia di certo non positiva.