Cagliari-Milan, Tonali in dubbio per la febbre. Recuperato Giroud

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non si è allenato per la febbre: l'ex Brescia è in dubbio per la trasferta di Cagliari

Problema in casa Milan in vista della partita contro il Cagliari. Sandro Tonali, centrocampista rossonero, non si è allenato in questi due giorni a causa della febbre. L'ex Brescia dunque potrebbe non essere a disposizione per la gara in Sardegna, in programma sabato alle 20:45. Domani sarà il giorno chiave per capire se Tonali sarà a disposizione Buone notizie invece per Olivier Giroud, che si è allenato regolarmente in gruppo.