Brasile, che tegole: Neymar e Danilo out almeno fino agli ottavi | News

Brutte notizie per il Brasile nonostante sia reduce dalla grande vittoria contro la Serbia. Come annunciato dalla federazione verdeoro, il c.t. Tite dovrà fare a meno di Neymar e Danilo almeno fino agli ottavi di finale. I due calciatori, infatti, hanno riportato entrambi un problema alla caviglia e non saranno a disposizione per un paio di giorni. L'attaccante del PSG è stato sostituito nel corso del secondo tempo, mentre il difensore della Juventus è rimasto in campo fino alla fine stringendo i denti.