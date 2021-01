Bennacer e Saelemaekers: c’è la data del ritorno in campo | Milan News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni degli infortunati

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sugli infortunati in casa rossonera. Hakan Calhanoglu non ci sarà contro il Torino per il problema alla caviglia, e dunque Pioli sarà costretto a schierare Brahim Diaz, con Castillejo a destra e Hauge a sinistra.

Per Ibrahimovic la situazione è da valutare. Contro il Cagliari ci sarà, ma lo svedese vorrebbe rientrare prima. Non è esclusa una sua convocazione per la partita di Coppa Italia, mentre per domani appare improbabile. Per la gara contro i sardi, che si giocherà il 18 gennaio, dovrebbero rientrare anche Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers.