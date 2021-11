Atletico Madrid-Milan, lavoro in palestra per Tomori e Calabria | PM News

Fikayo Tomori e Davide Calabria stanno svolgendo un allenamento in palestra: non ci saranno quindi per Atletico Madrid-Milan

Fikayo Tomori e Davide Calabria non ci saranno per Atletico Madrid-Milan, gara che si giocherà domani sera al Wanda Metropolitano. Come ci riferisce il nostro inviato, Stefano Bressi, nella prima parte dell'allenamento i due giocatori hanno svolto un allenamento differenziato in palestra e non sul campo insieme alla squadra. Impossibile dunque la loro convocazione per il match di domani.