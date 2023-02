Atalanta, nuovo infortunio per Duvan Zapata: salterà il match contro il Milan

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta dovrà fare a meno di Duvan Zapata, attaccante che si è fermato nel corso dell'ultimo allenamento svolto dai bergamaschi. Il calciatore colombiano, secondo quanto comunicato dal club, ha rimediato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. L'ex attaccante di Udinese e Napoli dovrà stare fermo ai box per circa un mese, dunque tra le partite a cui non prenderà parte ci sarà anche quella contro il Milan, in programma domenica 26 a San Siro. Milan, senti Saelemaekers: "Possiamo andare in finale di Champions".