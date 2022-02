Via alla vendita dei biglietti di Milan-Inter di Coppa Italia: le info

È iniziata la vendita dei biglietti per Milan-Inter, derby valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Venerdì la vendita libera

(fonte: acmilan.com) - Dopo aver superato il Genoa agli ottavi e la Lazio ai quarti, il Milan si appresta ad affrontare l'Inter in un doppio derby in semifinale di Coppa Italia. Le due squadre non si affrontano nella semifinale della coppa nazionale dalla stagione 1985/86.