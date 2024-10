Biglietti Milan-Juventus: via alla vendita libera, ecco i prezzi

Oggi alle ore 15.00 inizia la vendita libera dei biglietti per la tanto attesa sfida tra Milan e Juventus. Ecco tutto ciò che c'è da sapere

Oggi alle ore 15.00 inizia la vendita libera dei biglietti per la tanto attesa sfida tra Milan e Juventus. Il match, valido per la 13^ giornata di Serie A , si svolgerà sabato 23 novembre alle 18.00 presso lo stadio San Siro .

I prezzi dei biglietti sono stati ufficializzati e si presentano piuttosto elevati: partono da 99 euro per il terzo anello blu e arrivano fino a 479 euro per la prestigiosa tribuna d'onore. Queste cifre, decisamente superiori alla media, potrebbero attirare tifosi occasionali e, in particolare, sostenitori della Juventus.