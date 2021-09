Serie A – Milan-Venezia, domani inizia la vendita dei biglietti: le info

Domani inizia la vendita di Milan-Venezia, partita di Serie A che si giocherà il 22 settembre prossimo alle 20:45. Ecco le info

I biglietti saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da mercoledì 8 settembre in tre finestre di vendita separate. Il costo partirà da 12 euro, mentre gli Under 16 potranno usufruire di un prezzo speciale in alcuni settori dedicati - solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore.