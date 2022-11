Serie A, Milan-Roma: ecco da quando saranno in vendita i biglietti

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'apertura alla vendita dei biglietti per la gara contro la Roma in Serie A. Ecco da quando

"Dopo la lunga pausa invernale coincisa con i Mondiali in Qatar, i rossoneri tornano a San Siro domenica 8 gennaio per la sfida contro la Roma con inizio programmato alle 20:45. Si tratta del 175esimo incontro in Serie A tra le due squadre, con il bilancio favorevole ai rossoneri che guidano il confronto con 77 vittorie, 44 pareggi e 45 sconfitte. L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 6 gennaio 2022 quando, a San Siro, il Milan vinse per 3-1 grazie alle reti di Giroud, Messias e Leão.