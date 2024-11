Serie A Femminile – Biglietti Milan-Como: info, prezzi e dettagli | News

Ecco, di seguito, le informazioni utili sui biglietti per Milan-Como, match valevole per la 10^ giornata della Serie A Femminile

(fonte: acmilan.com) Per riscattare il ko sul campo della Juventus e iniziare al meglio il girone di ritorno. Al PUMA House of Football torna la Serie A femminile, l'appuntamento per la 10ª giornata è con Milan-Como. Uno scontro diretto tra le due squadre che attualmente occupano il 5° posto - l'ultimo valido per l'accesso alla Poule Scudetto - con 13 punti, una sfida alquanto importante per il prosieguo del campionato. 90 minuti in cui le rossonere avranno bisogno del sostegno di tutti i tifosi!