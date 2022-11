Serie A, biglietti Derby Inter-Milan: ecco da quando saranno in vendita

La Serie A, esaurita la lunga sosta invernale per lo svolgimento dei Mondiali di calcio in Qatar, tornerà in campo il 4 gennaio. Dopo un mese per i rossoneri sarà già tempo di Derby: l'appuntamento è segnato sul calendario di tutti i tifosi, domenica 5 febbraio alle ore 20.45. Il Club comunica che i biglietti del settore ospiti al Secondo Anello Blu per la 21ª giornata di campionato,saranno disponibili da martedì 29 novembre e distribuiti in due diverse fasi di vendita.