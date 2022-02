Milan-Udinese, super promozione sul prezzo dei biglietti | Serie A News

Dopo il deludente pari di Salerno, in vista della gara contro l'Udinese il Milan chiama a raccolta i suoi tifosi. Ecco le info sui biglietti

In vista dell'importantissima sfida casalinga contro l' Udinese di venerdì, il Milan ha avviato una importante promozione per riempire San Siro al massimo della capienza consentita.

La società, infatti, per garantire una grande affluenza di pubblico, ha deciso che, all'acquisto di un biglietto intero , si avrà diritto all'acquisto di altri tre tagliandi alla modica cifra di un euro .

In palio, infatti, nella gara contro i friulani, valevole per la 27^ giornata di Serie A, non ci sono solamente tre punti, ma anche buona fetta delle speranze Scudetto del Milan.