Milan-Panathinaikos, biglietti disponibili anche in biglietteria | PM News

Stasera si giocherà Milan-Panathinaikos a Trieste. Stadi ovviamente di nuovo aperti e biglietti acquistabili non solo online.

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Panathinaikos, ultima amichevole precampionato dei rossoneri. Si giocherà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste e il via è previsto per le 20:30. C'è grande attesa per il match, con i rossoneri che dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo, preparandosi così al primo match ufficiale, tra poco più di una settimana, alla prima di campionato. Grande attesa anche tra i tifosi, che potranno finalmente tornare allo stadio. Impianto aperto infatti al 50% della capienza per i possessori del Green Pass (ottenibile con una dose del vaccino, con la provata guarigione dal Covid o anche con un tampone negativo fatto entro 48h dall'evento). Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, i biglietti, oltre che online, sono disponibili anche presso le biglietterie dello stadio e di Casa Milan. Così l'acquisto è ancora più semplice.