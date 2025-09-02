Milan-Napoli, oggi è stata aperta la vendita dei biglietti. I dettagli

Informazioni di vendita—
Biglietti—
I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:
Prezzi e promozioni—
Tifosi con disabilità—
Il biglietto ha un costo di 35€, comprensivo dell’accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita sarà necessario registrarsi o effettuare il login sul portale dedicato. I tifosi con disabilità residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente se in possesso di CRN Card emessa entro il 31 agosto 2025".
© RIPRODUZIONE RISERVATA