Milan-Napoli, oggi è stata aperta la vendita dei biglietti. I dettagli

Milan-Napoli, oggi apre la vendita dei biglietti. I dettagli
Milan-Napoli, aperta la vendita dei biglietti per la quinta giornata di Serie A: tutte le informazioni su prezzi e modalità d’acquisto.
Oggi, 2 settembre 2025, ha aperto la vendita dei biglietti per la quinta giornata di Serie A, che vedrà sfidarsi Milan e Napoli a San Siro (orario e data da definire). Il club rossonero ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale che informa dell’avvio della vendita per il primo grande match della stagione.

Milan-Napoli, ecco tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti.

Ecco l'annuncio del club rossonero sul proprio sito ufficiale: "Nella partita valevole per la 5° giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro contro il Napoli in quello che sarà il primo big-match della stagione per i rossoneri. Sono 177 i precedenti tra le due squadre, con 70 successi rossoneri, 54 pareggi e 53 vittorie azzurre.

Informazioni di vendita

  • I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti del settore ospiti (Terzo Anello Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata dalla squadra ospite.

  • I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare anche in altri settori solo se possessori di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025.

  • I biglietti acquistati per questa partita non saranno cedibili.

    • Biglietti

    I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

  • Fase Abbonati: dalle ore 12:00 di martedì 2 settembre alle 23:59 di giovedì 4 settembre. Ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: dalle ore 12:00 di mercoledì 3 settembre alle 23:59 di giovedì 4 settembre. Ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato.

  • Vendita libera: dalle ore 15:00 di venerdì 5 settembre e fino ad esaurimento disponibilità, con possibilità di acquistare fino a 4 biglietti per tifoso.

    • Prezzi e promozioni

  • Prezzo base: a partire da 44€.

  • Tariffe speciali: Under 16 e Over 60 possono usufruire di tariffe ridotte nel Primo Verde Family già dalla fase abbonati.

    Tifosi con disabilità

    Il biglietto ha un costo di 35€, comprensivo dell’accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita sarà necessario registrarsi o effettuare il login sul portale dedicato. I tifosi con disabilità residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente se in possesso di CRN Card emessa entro il 31 agosto 2025".

