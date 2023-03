Milan-Napoli, al via la seconda fase di vendita dei biglietti: i prezzi

Con il doppio incrocio europeo che si avvicina sempre di più, il Milan ha dato il via alla seconda fase di vendita per i biglietti dei quarti di finale di andata di Champions League contro il Napoli . La partita, programmata per il 12 aprile dalle ore 21:00, sarà la seconda delle 3 sfide nelle quali i rossoneri affronteranno gli azzurri allenati da Luciano Spalletti .

Dopo la prima fase riservata agli abbonati, quindi, la società rossonera ha messo in vendita i tagliandi per tutti i possessori della carta Cuore Rossonero (emessa entro l’8 marzo 2023 e non in data successiva). Di seguito l'elenco dei prezzi per questa fase di vendita, superiori rispetto a quelli definiti per la fase riservata agli abbonati al campionato di Serie A 2022/23.