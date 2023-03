Milan-Napoli, biglietti Champions: è boom di ticket falsi

Come riportato da Il Mattino, si sono verificate alcune truffe per i biglietti dell'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli

Francesco Aliperta

Con l'avvicinamento ad un derby europeo come quello tra Milan e Napoli in Champions League, sale l'entusiasmo dei tifosi e con loro anche la voglia di acquistare un biglietto per assistere ad una gara dal valore storico. Eppure, nelle ultime ore alcune persone sono state truffate a causa di alcuni ticket falsi proprio per l'andata dei quarti tra le due squadre italiane.

Come riportato da Il Mattino, infatti, a Napoli c’è chi ha voluto approfittare di tale gioia, modificando il pdf originale di un biglietto realmente emesso, cambiando nome, posto e fila e, di conseguenza, raggirando alcuni ingenui tifosi. I biglietti in questioni appaiono molto simili a quelli originali, ma sono alcuni dettagli a fare la differenza. Il QrCode del ticket falsificato risulta molto più grande rispetto a quello del ticket originale; così come il colore rosso delle rifiniture grafiche su quello falso è più vivo rispetto a quello porpora del ticket vero; la stringa Champions League, poi, sull'intestazione del pdf è leggermente sfocata rispetto all'originale, senza contare alcune scritte non allineate.

Il prezzo del biglietto, inoltre, sempre relativo al settore specifico, risulta minore rispetto al listino ufficiale. Detto questo, occhio alle truffe, poiché, come già successo all'andata del match tra EintrachtFrancoforte e Napoli, si rischia di non entrare allo stadio a causa di presunti imbroglioni.