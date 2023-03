Milan-Napoli, prosegue la fase di vendita per i biglietti Cuore Rossonero

Prosegue la fase di vendita dedicata a Cuore Rossonero per quanto riguarda i biglietti per la sfida di Champions tra Milan e Napoli

Con il Milan che il prossimo 12 aprile affronterà il Napoli per l'andata dei quarti di finale di Champions League , la società rossonera prosegue nella fase di vendita dedicata a Cuore Rossonero . I biglietti per questa sfida, infatti, sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket, secondo le seguenti modalità:

AC Milan invita fortemente a diffidare di qualsiasi sito non ufficiale che offre biglietti a prezzi maggiorati: le politiche di vendita attuate dal Club non consentono la cessione del biglietto, quindi qualsiasi tagliando offerto sui siti di secondary ticketing non dà garanzia di accesso allo stadio, poiché potenzialmente invalido o contraffatto. Il Club non si assume responsabilità per acquisti effettuati al di fuori dei canali ufficiali.