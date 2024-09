Martedì 17 settembre il Milan farà il proprio esordio in Champions League contro il Liverpool . I rossoneri non stanno vivendo uno dei migliori momenti e i tifosi lo stanno facendo capire. Come riporta Tuttosport è una situazione insolita. A distanza di quattro giorni dalla sfida, sono ancora 19 mila i posti disponibili. Solitamente per le notti magiche come quella di martedì, i tagliandi terminano in fretta, l'umore è alle stelle quando si sente la musica della Champions... la pazienza dei tifosi è al limite, serve qualcosa che riaccenda l'ambiente Milan.

Come ricorda il noto giornale italiano, il Milan è tre anni che riempie lo stadio per (quasi) tutte le competizioni. Anche quest'anno la risposta in campionato è arrivata, 40 mila abbonati e stadio pieno quando si gioca in casa. Ora sembra quasi ci sia un clima di contestazione nei confronti di un Milan che fa fatica a trovare la propria identità. I rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, sono fermi a due punti in tre partite di campionato. Il gioco proposto dal Milan non soddisfa il tifo rossonero che voleva di più. Sia in termini di calciomercato, sia sull'allenatore, sia a livello di gestione e di scelte. I prossimi impegni del Milan saranno ardui, un'ambiente in rottura con il club sembra destinato solo a poter peggiorare. Sabato 14 settembre arriva il Venezia a Milano, poi Liverpool e Inter... forse solo delle vittorie in queste sfide alzerebbero il morale attuale. LEGGI ANCHE: Stadio Milan, si torna indietro. Progetto con l'Inter nell'area di San Siro: parla Sala