Milan, le info per chi aveva acquistato il biglietto per la partita di Champions

Ecco quello che c'è da sapere riguardo i biglietti di Champions League per il match Milan-Atletico Madrid acquistati tra il 4 e 5 settembre

PER CHI HA GIÀ ACQUISTATO IL BIGLIETTO

Per tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto per la partita contro l'Atletico Madrid, nella precedente fase di vendita riservata agli abbonati tra il 4 e il 5 settembre, il Club intende garantire l'esperienza a San Siro adeguata alle nuove politiche di prezzo, preservando al contempo la totale libertà di scelta: confermare lo stesso settore, modificarlo oppure decidere di non assistere al match a San Siro.