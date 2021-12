Milan, la carica dei 100mila: che entusiasmo dei tifosi a San Siro | PM News

L'entusiasmo dei tifosi del Milan non si placa: tra la gara con il Sassuolo e quella con la Salernitana si sfiora quota 100 mila a San Siro

Dopo i i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo del 28 novembre, con i 45mila sostenitori attesi domani a San Siro alle 15 per Milan-Salernitana, i tifosi rossoneri presenti nelle ultime due gare casalinghe sfiorano quota 100mila. Un numero che testimonia, ancora una volta, la passione, l’entusiasmo e l’amore che il popolo milanista mette in campo ad ogni gara casalinga del Milan. I biglietti per assistere a Milan-Salernitana, in programma sabato 4 dicembre alle ore 15, sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan. La conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Milan-Salernitana