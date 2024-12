Il prossimo 22 gennaio alle ore 21.00 il Milan affronterà il Girona a San Siro nella sfida valevole per la 7°ª giornata della fase campionato di Champions League, in quello che sarà il primo incrocio tra le due squadre. In questa stagione il Milan ha già affrontato una spagnola, vincendo al Bernabéu contro il Real Madrid, mentre per il Girona una prima volta assoluta contro una squadra italiana.