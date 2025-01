Appuntamento casalingo per Milan Futuro. La 22ª giornata di Serie C Now (girone B) vedrà i rossoneri affrontare la Torres: i biglietti

Appuntamento casalingo per Milan Futuro. La 22ª giornata di Serie C Now (girone B) vedrà i rossoneri affrontare la Torres allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno. Si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 12.30 e a partire da martedì 7 gennaio alle ore 15.00 sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere alla gara.