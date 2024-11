Biglietti Milan Futuro-Sestri Levante: tutti al Chinetti

Appuntamento casalingo per Milan Futuro. La 16ª giornata di Serie C Now - Girone B vedrà i rossoneri affrontare la squadra US Sestri Levante

Appuntamento casalingo per Milan Futuro . La 16ª giornata di Serie C Now - Girone B vedrà i rossoneri affrontare la squadra US Sestri Levante allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno (VA). Si gioca domenica 24 novembre alle ore 17.30 e a partire da martedì 19 novembre ore 15.00 sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere al match.

I tagliandi per Milan Futuro - US Sestri Levante sono in vendita in quattro diversi settori con altrettante fasce di prezzo: Tribuna Autorità 20 €, Tribuna B Centrale Coperta 10 €, Tribuna B Laterale Scoperta 5 €, Settore Ospiti € 5 e ingresso ridotto a 1 € per gli Under16. I biglietti della partita per lo Stadio Chinetti saranno disponibili online sul sito Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, in biglietteria Casa Milan e presso il Flagship Store in Via Dante. Attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.