Milan-Empoli: via alla vendita dei biglietti per la 14ª giornata di Serie A

Il Milan conclude il mese di novembre ospitando l'Empoli a San Siro per la 14ª giornata di Serie A. Quando? Sabato 30 novembre alle ore 18:00. I biglietti per Milan-Empoli sono acquistabili attraverso diversi canali: online su booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e attraverso il circuito Vivaticket. Le modalità di acquisto sono le seguenti: