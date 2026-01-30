Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Milan-Como, oggi ufficiali data e orario. Tutte le informazioni sulla vendita biglietti

BIGLIETTI MILAN

Milan-Como, oggi ufficiali data e orario. Tutte le informazioni sulla vendita biglietti

Milan-Como, oggi ufficiali data e orario. Tutte le informazioni sulla vendita biglietti
Saranno ufficiali in giornata data e orario di Milan-Como, match della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma a 'San Siro': intanto, siamo entrati nella terza e ultima fase di vendita dei biglietti per la partita, quella libera
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) "Nel match valido per il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 il Milan affronterà il Como a 'San Siro'. Sarà lo scontro numero 36 tra le due squadre: il bilancio vede 20 vittorie rossonere, 5 successi comaschi e 10 pareggi.

INFORMAZIONI GENERALI

—  

La data e l'ora di Milan-Como saranno definite nella giornata odierna.

BIGLIETTI

—  

I biglietti per Milan-Como sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità-

LEGGI ANCHE

  • Vendita libera: dalle ore 15:00 di venerdì 30 gennaio e fino a esaurimento delle disponibilità.

    • PROMOZIONI

    —  

    A partire dalla fase abbonati sarà attiva la Promo Friends al costo di € 1,00: acquistando un biglietto a tariffa intera, sarà possibile acquistarne un altro a € 1,00. I biglietti con Promo Friends possono essere acquistati insieme ad un biglietto intero in rapporto 1:1 (es. 1 intero + 1 ridotto; 2 interi + 2 ridotti).

    MATCHDAY UPGRADES

    —  

    Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

  • Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da € 5,00 e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

  • Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di € 38,00, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

    • Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

    —  

    Il biglietto per Milan-Como ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.

    LEGGI ANCHE: 'Vieni qui?': Modric chiama l'ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato >>>

    CLUB 1899

    —  

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025-2026. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili".

    Leggi anche
    Milan Femminile, domenica la sfida al Genoa: tutte i dettagli per l’acquisto dei tagliandi
    Recupero Milan-Como, annunciata la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA