PROMOZIONI—
A partire dalla fase abbonati sarà attiva la Promo Friends al costo di € 1,00: acquistando un biglietto a tariffa intera, sarà possibile acquistarne un altro a € 1,00. I biglietti con Promo Friends possono essere acquistati insieme ad un biglietto intero in rapporto 1:1 (es. 1 intero + 1 ridotto; 2 interi + 2 ridotti).
MATCHDAY UPGRADES—
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:
Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.
TIFOSI CON DISABILITÀ—
Il biglietto per Milan-Como ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.
CLUB 1899—
Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025-2026. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili".
© RIPRODUZIONE RISERVATA