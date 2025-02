Milan-Como, biglietti in vendita da domani: ecco tutte le informazioni

(fonte: acmilan.com) - Nella 29esima giornata di Serie A, in programma sabato 15 marzo alle ore 18.00, il Milan affronterà il Como. I lariani tornano a San Siro per un match contro i rossoneri per la prima volta dal maggio 2003, con vittoria milanista per 2-0 grazie ai gol di Inzaghi e Nesta. Milan e Como si sfideranno per la 34esima volta nella loro storia, con 18 successi rossoneri, 10 pareggi e 5 vittorie del Como.