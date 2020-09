Biglietti Milan-Bologna: informazioni utili per l’accesso a San Siro

MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – In occasione della prima giornata della Serie A 2020-2021, la sfida Milan-Bologna in programma questa sera alle ore 20:45, lo stadio di San Siro riaprirà le porte ai tifosi rossoneri.

I biglietti per l’accesso alla partita non saranno in vendita, bensì a invito. I cancelli apriranno alle ore 19:00. Prima di accedere sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea e sarà ritirata dal personale sanitario la propria autocertificazione debitamente compilata. L’ingresso non sarà consentito con temperatura superiore a 37.5°.

Sarà necessario seguire le indicazioni degli steward durante le fasi di afflusso e deflusso e rispettare il posto assegnato. Non è consentita l’attività dei bar e dei punti ristoro. In più, è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altro materiale.

Obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto; va mantenuta in ogni momento la distanza interpersonale di almeno 1 metro, tanto all’interno quanto all’esterno dello stadio. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in mancanza di questi, utilizzare i dispenser di disinfettante distribuiti nei vari ambienti.

Evitare abbracci e strette di mano, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se non adeguatamente pulite e rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).

Si rimanda all'Ordinanza della Regione Lombardia n. 610 del 19/09/20 per le altre norme di comportamento.