Milan-Bologna: dal 27 luglio disponibili i biglietti: tutte le info

Dopo il debutto casalingo in Serie A del 13 agosto contro l'Udinese, e la trasferta di Bergamo alla seconda giornata, il Milan affronterà a San Siro il Bologna il prossimo 27 agosto alle 20.45 . L'incrocio con gli emiliani riporta alla mente un mese di aprile adrenalinico per i tifosi milanisti, con i felsinei capaci di imporre lo 0-0 casalingo al Milan nell'ultimo confronto giocato a San Siro lo scorso 4 aprile. I precedenti totali tra le due squadre sono 180, con 85 vittorie rossonere, 46 pareggi e 49 successi rossoblù.

I biglietti per Milan-Bologna saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com , al Ticket Office di Casa Milan e sui circuti Vivaticket. La vendita libera avrà il via mercoledì 27 luglio alle ore 12.00 e resterà aperta fino ad esaurimento posti. Il settore ospiti, invece, sarà vendibile soltanto sui circuiti Vivaticket .

Il costo dei biglietti per Milan-Bologna parte da 14€. Gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 10€ in determinati settori, gli Under 25 di quella a 14€ e, infine, gli Over 60 avranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.