Milan, aperta la vendita dei biglietti per la partita contro il Torino | News

(fonte acmilan.com) - Il mese di febbraio casalingo, per il Milan, si aprirà con l'anticipo della 22ª giornata contro il Torino, in programma venerdì 10 febbraio alle 20.45. Sarà il 196° confronto tra le due squadre, con il bilancio che vede 74 vittorie del Milan, 67 pareggi e 54 successi granata, che hanno avuto la meglio nell'ultima sfida in Coppa Italia con la vittoria per 1-0 a San Siro.