Milan, abbonamenti 2023/24: ultimi giorni di vendita libera

Allo stesso tempo, però, per tutti coloro che non sono riusciti a sottoscrivere l'abbonamento 2023/24, proprio dalle 12.00 di venerdì 7 luglio sarà aperta la Waiting List per la stagione 24/25. Per iscriversi, sarà sufficiente inserire i propri dati nel form disponibile sul sito abbonamenti.acmilan.com. Gli iscritti avranno la possibilità di abbonarsi alla stagione 2024/25, approfittando di una fase di vendita dedicata. LEGGI ANCHE: Le parole ai nostri microfoni di Sandro Tonali