Inter-Milan, il costo dei biglietti per assistere al derby | Serie A News

Sabato 16 settembre, alle ore 18:00, andrà in scena il derby Inter-Milan. Ecco il costo dei biglietti per assistere alla stracittadina

Nella giornata di sabato 16 settembre, alle ore 18:00, andrà in scena il tanto atteso derby Inter-Milan, che già al quarto turno mette in palio la testa della classifica tra due squadre al momento appaiate a punteggio pieno. Ecco, di seguito, il costo dei biglietti per la stracittadina meneghina, divisi per settore. Si va dai 230 € del primo rosso centrale (più costoso) ai 60 € del terzo anello blu (più economico).