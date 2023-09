Inter-Milan biglietti sold-out: si potrebbe arrivare a 6 milioni d’incasso

Manca sempre meno alla partita tra Inter e Milan e continua a salire l'attesa per il derby di Milano. Come riportato da Tuttosport, i biglietti per Inter-Milan sono andati esauriti in tempi record, con le prime ore di vendita che hanno anticipato un sold out certo sin dall’inizio. Secondo il quotidiano l'incasso per i nerazzurri sarà da capogiro, arrivando a toccare quota 6 milioni di euro. Dato importante, ma comunque molto lontano dai 12 milioni registrati nel derby di Champions League. Numeri più simile a quelli raggiunti nel derby di campionato della scorsa stagione. In quell’occasione fu raggiunta quota 5.8 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, le parole di Pulisic dal ritiro degli Stati Uniti