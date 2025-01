Se nelle precedenti fasi di vendita i tifosi non hanno acquistato i biglietti, dalle ore 12:00 del giorno 17 gennaio, quindi tra due giorni, partirà la vendita libera dei biglietti rimasti per assistere al derby di Milano. In occasione del Derby del 2 febbraio, non si potrà effettuare il cambio nominativo per i biglietti acquistati in tutte le fasi di vendita. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Rashford decide anche per Walker: le ultime news >>>